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Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor! Bir seanstan aldığı ücret öyle böyle değil

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Sosyal medyada kendisini "şifacı" olarak tanıtan Ünal Güner isimli kişi, bireysel seans adı altında 129 bin lira talep etti. Toplanan ücretin bağışlanacağını söylediği İbni Sina Kadim Şifa Vakfı'nın da yine Güner'e ait olduğu ortaya çıktı.

Kendisinin "şifacı" olduğunu iddia eden Ünal Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Danışanlarıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Güner, son olarak Bursa Emir Sultan Türbesi'ne gitti.

EVLİYALARIN MESAJINA ARACILIK EDİYORMUŞ

Evliyaların mesajına aracılık ettiğini öne süren Güner, yanındaki kadına ilginç sözler söyledi. Güner, "Evliyaların mesajı vardı. Bir aracıdan bir iki cümle dinlemeniz icap ediyordu. Şimdi kapat gözlerini. Ve onlara akıtılan, aktarılan güzellikler dillensin. Bu sohbetin, bu muhabbetin bu buluşmanın bilgisi, bilgeliği nedir? Kalbin direnişin, gönlünüzü açın." dedi.

ŞİFA ADI ALTINDA 129 BİN LİRA İSTEDİ

Danışanlarına şifa verdiğini öne süren Güner, seans başına ise 129 bin lira istedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Güner, toplanan paranın İbni Sina Kadim Şifa Vakfı'na bağışlanacağını söyledi. Ancak vakfın da Güner'e ait olduğu öğrenildi.

Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor! Bir seanstan aldığı ücret öyle böyle değil
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHalit:

Hala bu zamanda bunlara inanlar varya pes.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

eşşek olursanız binen çok olur. bu yüz yıllardır böyle ve böyle de olmaya devam edecek.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Ya susun,kerizleri uyandirmayin en azindan vergi vs olarak döner.Para lazim aw

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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Kadın Ayakta boşaldı :))

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Adam gözlerini kapatiyo ki sahtekarligi okunmasin:))Gülmemek icin zor tuttum kendimi diye de alay ediyolardir

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Haber YorumlarıMr Camel:

Yıl olmuş 2025 şıfacılara inanan kesim var iflas olmaz ülkede bunların olmasında din üzerinden kullananlar eğitimsiz topluma her şeyi inandırırsınız

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Haber Yorumlarısafir:

şarlatan, madrabaz herif

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Haber Yorumlarıt4chnvdq5t:

maalesef bu tuzaklara üç kâğıda hep kadınlar kanıyor neden acaba sormak lazım

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Haber Yorumlarıalperen84:

adam kısa yoldan zengin olmanın yolunu bulmuş kerizler sağolsun

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Allahım nasıl bir coğrafyadayız her yer maloş dolu

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