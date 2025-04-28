Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor! Bir seanstan aldığı ücret öyle böyle değil

Kendisinin "şifacı" olduğunu iddia eden Ünal Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Danışanlarıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Güner, son olarak Bursa Emir Sultan Türbesi'ne gitti.

EVLİYALARIN MESAJINA ARACILIK EDİYORMUŞ

Evliyaların mesajına aracılık ettiğini öne süren Güner, yanındaki kadına ilginç sözler söyledi. Güner, "Evliyaların mesajı vardı. Bir aracıdan bir iki cümle dinlemeniz icap ediyordu. Şimdi kapat gözlerini. Ve onlara akıtılan, aktarılan güzellikler dillensin. Bu sohbetin, bu muhabbetin bu buluşmanın bilgisi, bilgeliği nedir? Kalbin direnişin, gönlünüzü açın." dedi.

ŞİFA ADI ALTINDA 129 BİN LİRA İSTEDİ

Danışanlarına şifa verdiğini öne süren Güner, seans başına ise 129 bin lira istedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Güner, toplanan paranın İbni Sina Kadim Şifa Vakfı'na bağışlanacağını söyledi. Ancak vakfın da Güner'e ait olduğu öğrenildi.