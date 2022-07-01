Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Daldal - Güncel
 - Güncelleme:
Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kendisini bakan yakını olarak tanıtıp iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Muhammet Demir (34), yakalanıp, tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kendisini bakan yakını olarak tanıtıp iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Muhammet Demir (34), yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantep'ten bir süre önce Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine gelen Muhammet Demir, kendisini bakan yakını olarak tanıtıp, çok sayıda kişiden kendilerini kamu kurumlarında işe sokabileceğini söyleyerek para aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden bu kişiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Harekete geçen ekipler, Muhammet Demir'in Gaziantep'in Nizip ilçesinde olduğunu belirledi. Demir yakalanıp, Çanakkale'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Muhammet Demir'in bazı mağdurlara şikayetçi olmamaları için aldığı paraları gönderdiği öne sürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel

Muhammet Demir Çanakkale Bayramiç Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title