Kendisine söylenen Kürtçe cümlenin anlamını duyan İmamoğlu, mest oldu: Kurban olurum

Ümraniye'de İBB'ye bağlı Kent Lokantası'na giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş Kürtçe bir cümle ile İmamoğlu'na seslenince İBB Başkanı "Anlamını da söyle bana" dedi. Vatandaşın "Seni çok seviyoruz" sözlerini duyan İmamoğlu gülümseyerek "Kurban olurum sana" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle yemeğini Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ndeki Kent Lokantası'nda öğrencilerle birlikte yedi. İmamoğlu gençlere yemek servisi yaparken çıkışta ise kendisini bekleyen vatandaşlarla muhabbet etti. Bu sırada bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'na Kürtçe seslenerek "Ez ji te hez dikim" dedi.

"ANLAMINI DA SÖYLE"

Vatandaşa dönüp "Anlamını da söyle bana" diyen İmamoğlu, "Seni seviyoruz" yanıtını duyunca tebessüm etti. İBB Başkanı ise şahsa dönüp "Kurban olurum sana" dedi. İmamoğlu bir diğer vatandaşın, "Seni benden, beni senden, canı candan, insanı insandan ayıran haramzadelere bu memlekette yer yok" sözlerine ise "Memleketin her anı, helal olsun milletimize" şeklinde yanıt verdi.

"SÜRECİN, HANIMEFENDİLERİN ELLERİNDE OLMASI AYRI TAT VERİYOR"

İmamoğlu lokantada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: "Sayısı arttıkça memleketimizin, özellikle İstanbul'un başta öğrencileri, çalışanları, emeklileri geliyorlar, faydalanıyorlar; görüyorum. Oldukça da yüksek bir etkileşim var. Yani beklenilen saat diliminden daha az saatte bitiyor. Bunların hepsi güzel şeyler. Ben de servisi başlatarak böyle güzelliğe bereket katmak konusunda büyük keyif alıyorum. Tabii Kent Lokantalarının sürecinin hanımefendilerin ellerinde olması ayrı bir tat veriyor bana.