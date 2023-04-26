Kendisine 50 bin lira borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak öldürdü

BURSA'da emlakçı Engin A. (41), sokakta karşılaştığı, kendisine 50 bin lira borcu olan oto galerici Uğur Ermiş'i (41) bıçaklayarak, öldürdü.

BURSA'da emlakçı Engin A. (41), sokakta karşılaştığı, kendisine 50 bin lira borcu olan oto galerici Uğur Ermiş'i (41) bıçaklayarak, öldürdü. Ermiş'in yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş (40) de Engin A.'yı tabancayla bacaklarından yaraladı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Oğuz Ermiş ile sokakta yürüyen Uğur Ermiş, 50 bin lira borcu olan Engin A. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin A. cebinden çıkardığı bıçakla, belindeki tabancayı çekmeye çalışan Uğur Ermiş'i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin A..'nın bacaklarına ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur Ermiş ile Engin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Uğur Ermiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğuz Ermiş ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ermiş'in bugün Hamitler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.