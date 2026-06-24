Kendisini 'Genel Başkan' olarak tanıtıp denetim yapan kişinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye ev hapsi

Sanal medyada hızla yayılan ve izleyenleri hayrete düşüren sahte "Genel Başkan"ın alışveriş merkezi denetimi, yargı duvarına çarptı. Kendisine ve yanındaki ekibe resmi bir hava katarak kamu yetkisi kullanan şahıslar, Ankara emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

SOSYAL MEDYADAKİ SAHTE DENETİM ELE VERDİ

Olay, sanal medyada paylaşılan ilginç görüntülerle patlak verdi. Videolarda kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan F.A. isimli şahsın, yanındaki kalabalık bir grupla birlikte bir alışveriş merkezine girdiği ve iş yerlerinde sözde "denetim" yaptığı görüldü. Kamu görevlilerini taklit eden ve vatandaşlar üzerinde baskı kurmaya çalışan şahsın bu görüntüleri kısa sürede büyük tepki topladı.

BAŞSAVCILIKTAN JET HIZIYLA SORUŞTURMA

Görüntülerin yayılmasının hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Skandal videoyu ihbar kabul eden Başsavcılık, F.A. hakkında "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan derhal soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik emniyet birimlerine talimat verildi.

6 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, kendini "Genel Başkan" ilan eden F.A. ile birlikte o esnada yanında bulunan E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin kamu görevini usulsüz bir şekilde üstlenerek toplumda infial yaratması gerekçesiyle cezai yaptırım uyguladı. Hakimlik, 6 şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı