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Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları'ndaki Rol Aldığı Oyunların Fotoğrafları Arşivde

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Hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 1973 - 2000 yılları boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

Hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 1973 - 2000 yılları boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün 76 yaşında hayatını yaşamını yitiren Kenan Işık, pek çok tiyatro oyununda başrolde yer aldı, birçok oyunun yönetmenliğini yaptı.

Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1973'te Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Daha sonra uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yapan Işık, 2000'de İstanbul Devlet Tiyatrosundan rejisör olarak emekliliğe ayrıldı.

Kenan Işık, Cüneyt Gökçer ile "Kral Lear" eserinde oynadı

Kenan Işık'ın DT'deki oyunculuk yılları, sahnedeki anıları Genel Müdürlüğün arşivinde fotoğraf kareleri olarak yerini aldı.

Arşivdeki fotoğraflarda, 1976-1977 ve 1978-1979 sanat sezonlarında Bursa Devlet Tiyatrosunda oynadığı "Eski Fotoğraflar" ile "Evler ve İnsanlar" oyunlarındaki Kenan Işık'ın sahneleri siyah beyaz karelere yansıyor.

1979-1980 sanat sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşan ve Kenan Işık'ın Çetin Tekindor ve Selçuk Yöntem ile rol aldığı "Bir Ümit için Montserrat" oyunundan fotoğraflar da sanatçının tiyatro yıllarına ışık tutuyor.

Kenan Işık'ın, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt Gökçer ile aynı sahneyi paylaştığı Ankara Devlet Tiyatrosunda 1980-1981 sanat sezonunda temsil yapan "Kral Lear" oyunundaki bazı sahnelerin fotoğrafları da arşivde bulunuyor.

Güngör Dilmen'in 1983-1984'te sahnelenen "Ak Tanrılar" ile Necati Cumalı'nın 1985-1986 sanat sezonunda oynanan "Bir Sabah Gülerek Uyan" oyunlarında Işık'ın rolünden bazı sahneler arşivde yer alıyor.

Işık'ın 1985-1986 sanat sezonunda sahnelenen "Öyle Bir Sevgi ki" oyunundan bir sahne de DT arşivinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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