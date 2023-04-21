Kemer'in Cennet ve Bostanlık Koylarındaki Halk Plajı ve Tesis İnşaatları İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde, birinci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis antik kentinin de bulunduğu Cennet Koyu (Alacasu) ve Bostanlık Koyu’ndaki halk plajı ve tesis inşaatları için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Phaselis’e Dokunma Hareketi’nden Erol Malçok, “Bu çalışmaları bitirmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz. 7 Nisan’dan beri nöbetteyiz buralarda ve sizlerden de bayramda ve bayramdan sonrasında da bize destek olmanızı, nöbete gelmenizi, ziyaret etmenizi, oralarda bulunmanızı, bu dünya harikası Phaselis antik kentini hep birlikte korumayı istiyoruz... Bilirkişi heyetinin raporu hazırlanana kadar herhangi bir çalışma olmaması için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Bunun takipçisi olacağımızı söylüyoruz” dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, birinci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis antik kentinin de bulunduğu Cennet Koyu (Alacasu) ve Bostanlık Koyu'ndaki halk plajı ve tesis inşaatları için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Phaselis'e Dokunma Hareketi'nden Erol Malçok, "Bu çalışmaları bitirmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz. 7 Nisan'dan beri nöbetteyiz buralarda ve sizlerden de bayramda ve bayramdan sonrasında da bize destek olmanızı, nöbete gelmenizi, ziyaret etmenizi, oralarda bulunmanızı, bu dünya harikası Phaselis antik kentini hep birlikte korumayı istiyoruz... Bilirkişi heyetinin raporu hazırlanana kadar herhangi bir çalışma olmaması için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Bunun takipçisi olacağımızı söylüyoruz" dedi.

Kemer'de, Phaselis antik kentinin de yer aldığı Cennet Koyu ve Bostanlık Koyu'nda, halk plajı ve günübirlik tesisler için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ihalenin sonuçlanmasının ardından inşaata başlanmıştı. Söz konusu ihaleyi, 30 Ocak 2023 tarihinde 47 milyon 737 bin 500 TL artı KDV ile İstanbul merkezli Se-Fa Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Limitet Şirketi kazanmıştı.

MAHKEME, PROJENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

Birçok oda, sivil toplum kuruluşu, dernek ve çevreciler, söz konusu inşaatları yargıya taşımıştı. Peyzaj Mimarları Odası, projenin iptali yürütmesinin durdurulması talebi ile Antalya 3. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, 13 Nisan'da, telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle projenin yürütmesinin durdurulmasına ile karar verdi.

"BUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZI SÖYLÜYORUZ"

Phaselis'e Dokunma Hareketi'nden Erol Malçok, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Phaselis Alacasu ve Bostanlık koylarındaki çalışmalara 'ucube çalışmalar' diliyoruz. Çünkü herhangi bir projeden yoksun gibi çalışılıyor, hunharca. Bu çalışmalara dair yürütmeyi durdurma kararı haberini aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Peyzaj Mimarları Odası'nın açtığı bir davada yürütmeyi durdurma kararı verildi, buradaki çalışmalarla ilgili. Ancak şöyle endişelerimiz var; 13 Nisan'da bu karar çıkmış olmasına rağmen hala alana çok miktarda malzeme getirdiklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini görüyoruz. Bir oldubittiye getirmemeleri için, bu çalışmaları bitirmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz. 7 Nisan'dan beri nöbetteyiz buralarda ve sizlerden de bayramda ve bayram sonrasında da bize destek olmanızı, nöbete gelmenizi, ziyaret etmenizi, oralarda bulunmanızı, bu dünya harikası Phaselis antik kentini hep birlikte korumayı istiyoruz.

Buranın o kadar güzel özellikleri var ki birinci dereceden sit alanı, henüz kazıları yapılmamış bir bölge. Aynı zamanda Beydağları Mili Park alanı içerisinde yer alıyor. Endemik bitkiler var, başka canlılar var. Caretta Carettalar var. Bütün bunlar göz önüne alınarak, zaten mahkeme kararında da geri dönüş telafisi olmayan, geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verileceği düşünülerek bu kararlar alınmış. Bilirkişi heyetinin raporu hazırlanana kadar herhangi bir çalışma olmaması için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Bunun takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Sizden de desteklerinizi esirgememenizi, bizi takip etmenizi, Phaselis'e Dokunma Hareketi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmenizi talep ediyoruz."