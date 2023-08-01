Kemer'deki Orman Yangınında Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 5. günde kontrol altına alınan orman yangınının etkilediği bölgede, ekipler müdahaleye devam ediyor. Helikopterle tespit edilen duman çıkan noktalara ormancı ve gönüllülerden oluşan bir ekip gönderildi. Yangın, 400 hektarlık alanda etkili oldu ve havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Şu anda 50 kişilik bir ekip yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5'inci günde kontrol altına alınan orman yangınının etkilediği bölgede, ağaçların diplerindeki otluk kısımlarda yer yer duman yükseliyor. Helikopterle tespit edilen bu bölgelere ormancı ve gönüllülerden oluşan bir ekip, müdahale ediyor. Dün 45 derece eğimli 15 kilometrelik sarp yolu katederek duman çıkan noktaları söndüren ekip, bugün daha kalabalık bir grupla yola çıktı.

Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, 4 uçak, 20 helikopter ile havadan, 73 arazöz, 7 iş makinesi ve 654 personel ile karadan aralıksız sürdürülen müdahalelerle 28 Temmuz'da 90'ıncı saatte kontrol altına alındı. 400 hektarlık alanda etkili olan yangına; havadan 2 bin sorti ile 8 bin tona yakın su atışı yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü helikopteriyle ilk olarak yer tespiti yapan ekip, ardından yanlarına tırmık ve ağaç testerelerini alarak yola çıktı. Dün yaklaşık 4 saat süren ve 45 derecelik eğimle çıkılan 15 kilometre mesafeyi yürüyerek 1000 rakımlı alana ulaşabilen ekip, gecenin geç saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Antalya ve Kemer'den gönüllülerle birlikte ekip sayısı arttı. Çoğunluğu ormancılardan oluşan 50 kişilik ekip, bugün de saat 08.00'de farklı bir noktaya müdahale için yola çıktı.