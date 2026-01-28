Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan kişilerden birinin, daha önce uyuşturucu zehirlenmesi nedeniyle ölen bir kişiyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca yakalanan şüphelilerden birinin, 18 Ağustos 2025'te Kemer ilçesinde kaldığı otelde ölü bulunan ve otopsi sonucunda "uyuşturucu zehirlenmesi" tespit edilen kişinin şüpheli ölüm olayıyla bağlantısı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
