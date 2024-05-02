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Kemer'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

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Kemer ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Kemer ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre 07 BPT 524 plakalı otomobilin, Çamyuva Mahallesi Sarıören Mevkiin de seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobili durdurup dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kemer Olay Trafik Otomobil Güncel Haberler

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