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Antalyalı turizmci atalarından kalan "deve güreşi" geleneğini sürdürmeye çalışıyor

Antalyalı turizmci atalarından kalan 'deve güreşi' geleneğini sürdürmeye çalışıyor
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Antalya'nın Kemer ilçesinde turizmci Doğan Akkelle, ata yadigarı deve güreşi geleneğini sürdürmek için 3 devesine özenle bakıyor, özel beslenme ve kondisyon programı uyguluyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren Doğan Akkelle, ata yadigarı olarak gördüğü deve güreşi geleneğini sürdürmek için 3 devesine özenle bakıyor.

Anadolu'nun köklü geleneklerinden deve güreşi, özellikle Yörüklerin yaşadığı Ege ve Akdeniz bölgelerindeki illerde yaşatılmaya çalışılıyor.

Yörüklerin konargöçer yaşadığı dönemde taşıma aracı olarak kullanılan develer, artık geleneğin devamını sağlamak amacıyla güreş sahaları için besleniyor.

O geleneği yaşatmak isteyenler arasında Ulupınar Mahallesi'nde yaşayan Doğan Akkelle de yer alıyor.

Yaklaşık 15 yıldır deve besleyen Akkelle, cüsselerine uygun özel alanlarında 3 deveye özenle bakıyor.

Akkelle, AA muhabirine, geçmişte ailesinin deve, at, keçi ve koyun beslediğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana develerle iç içe büyüdüğünü ifade eden Akkelle, teknolojinin gelişmesiyle develerin eski önemini kaybettiğini, bu nedenle besleyen sayısının azaldığını dile getirdi.

Kendi işletmesini kurduktan sonra yeniden deve beslemeye başladığını anlatan Akkelle, "Deve beslemek benim için bir özlemdi. 15 yıldır bu özlemimi dindiriyorum. Yıl boyunca develerimin kondisyon çalışmalarından sağlık durumlarına kadar her ayrıntısıyla ilgileniyorum. Deve bakımı uzun ve emek isteyen bir süreç. Eylülden itibaren güreşlere hazırlamaya başlıyoruz. Kondisyonlarını artırmak için her gün düzenli yürüyüş yaptırıyoruz. Beslenmesine özen gösteriyoruz." dedi.

"Özel beslenme programı uyguluyoruz"

Her devenin güreş devesi olamayacağını ifade eden Akkelle, 100 deveden en fazla 5'inin güreşçi olabildiğini, anne ve baba soyunun bunda belirleyici olduğunu kaydetti.

Develerin doğru beslenmesi gerektiğini, fazla kilo alması halinde hantallaşabileceğini belirten Akkelle, "Onun için özel beslenme programı uyguluyoruz. Buğdayı, yulafı, arpasını gramajına göre veriyoruz. Atalarımızdan kalan kültürü yaşatmak için emek veriyoruz. Bu kültürün bitmesini istemiyoruz. Bizden sonraki nesillere de aktarılmasını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Deve güreşlerinde hayvanların herhangi bir zarar görmediğine dikkati çeken Akkelle, "Güreşlerde develerin ağızları bağlanıyor. Isırma olayı yok. Birbirlerine zarar vermiyorlar. Develer güreş dışında herhangi bir yükte de çalıştırılmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Yücel
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