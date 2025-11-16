Kemer'de Dağda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulupınar Mahallesi Maden Koyu yakınlarında dağlık alanda Nazmi Çöl'ün yüksek bir yamaçta mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.