Kemer'de Cinsel İlişki İçin Anlaşan Gençler Dolandırıldı

Kemer'de Cinsel İlişki İçin Anlaşan Gençler Dolandırıldı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde, 18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki vaadiyle dolandıran bir kadın ve bir arkadaşı tutuklandı. Cinsel ilişki için anlaşan gençlere şiddet uygulanarak 15 bin lira alındı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde cinsel ilişki yaşamak için anlaştıkları 18 yaşından küçük 3 kişiyi dolandırıp darbeden 1'i kadın, 2 kişi tutuklandı.

Kemer ilçesine tatile gelen 3 çocuk, sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları kadınla, 15 bin lira karşılığında cinsel ilişki yaşamak üzere anlaştı. Çocukların bulunduğu yere gelen kadın parayı aldı. Kısa süre sonra gelen kadının arkadaşı da çocukları darbetti. Çocukların şikayeti üzerine olay yerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceledikleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri E.S. (21) isimli kadın ile B.B.'yi (24) Antalya girişinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kemer Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Dolandırıcılık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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