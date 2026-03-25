Kemer'de Anne Taksi hizmet vermeye başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kemer Belediyesi tarafından başlatılan Anne Taksi uygulaması, anne adaylarının güvenli bir şekilde hastaneye ulaşımını sağlıyor. Proje, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top'un açıklamalarıyla duyuruldu.

Proje kapsamında, Kemer'de bir anne adayının Anne Taksi ile güvenli bir şekilde Antalya Şehir Hastanesi'ne muayene için ulaşımı sağlandı. Anne adayı, muayenenin ardından tekrar evine bırakıldı.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde meclis üyelerinin desteğiyle Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Anne Taksi projesinin ilk hizmetini verdiğini söyledi.

Kemer'de ikamet eden bir anne adayına bu hizmetin verildiğini anlatan Top, "Anne adaylarının talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Kemerimize hayırlı olsun." dedi.

Anne Taksi'nin içerisinde ıslak mendil, kolonya, su, havlu peçete, hijyen malzemeleri ve çocuk koltuğu yer alıyor. Ayrıca içerisinde bebek bezi, zıbın takımı, ıslak mendil, biberon, tırnak makası, şampuan ve emzik bulunan çanta da annelere hediye ediliyor.

Kaynak: AA / Ali Karataç
