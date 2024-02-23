Kemer'de ağır tonajlı yük taşıyan araç sürücülerine eğitim semineri düzenlendi
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerine eğitim vermek amacıyla seminer düzenledi. Seminerde trafik güvenliği ve sürüş teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerine eğitim verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerini bilgilendirmek için Kemer Uygulama Oteli Salonunda eğitim semineri düzenledi.???????
Ekipler, trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik seminerde 45 sürücüye trafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve güvenli sürüş tekniklerinin yer aldığı broşürler dağıttı.