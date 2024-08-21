Kemer Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor
Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde çalışmalarına devam ederek, Arslanbucak ve Yeni mahalleleri ile Akdeniz ve Derviş Eroğlu caddelerindeki kaldırımlarda çalışma yaptı. Ayrıca Beycik Mahallesi'nde de bozulan yolların onarımını gerçekleştirdi.
Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürdü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde çalışmalarına devam etti.
Arslanbucak ve Yeni mahalleleri ile Akdeniz ve Derviş Eroğlu caddelerindeki kaldırımlarda çalışma yapan ekipler, Beycik Mahallesi'nde de bozulan yolların onarımını gerçekleştirdi.