Keman sanatçısının en özel konseri; orkestra üyeleri hastalanınca 16 yaşındaki kızıyla sahne aldı

ULUSLARARASI Bursa Festivali kapsamında söz yazarı ve piyanist Karsu Dönmez ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserde; keman sanatçısı Zeynep Soyberk (45) ile konservatuar öğrencisi kızı Nehir Mandıracı (16), ilk kez aynı sahnede yer alıp, keman çaldı.

ULUSLARARASI Bursa Festivali kapsamında söz yazarı ve piyanist Karsu Dönmez ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserde; keman sanatçısı Zeynep Soyberk (45) ile konservatuar öğrencisi kızı Nehir Mandıracı (16), ilk kez aynı sahnede yer alıp, keman çaldı. Orkestra üyelerinden bazılarının hastalandığını, bu nedenle kızı ile aynı sahneyi paylaşma şansı yakaladığını belirten Soyberk, "Çok gurur duydum. Kendisi ilk defa benimle sahnede çaldı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nca (BKSTV) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, söz yazarı ve piyanist Karsu Dönmez ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başladı. Konserde; keman sanatçısı Zeynep Soyberk ile kızı Nehir Mandıracı da sahne aldı. Orkestrada yan yana keman çalan anne ile kızı, Karsu'nun da gözünden kaçmadı. Karsu'nun mikrofon uzattığı anne ve kızıyla sohbeti, seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalmak istediğini de anlatan Mandıracı, eğitimine Avrupa'da devam etmek istediğini, ilk hedefinin Avusturya olduğunu dile getirdi. Mandıracı, "Hedefim; Salzburg Mozarteum Üniversitesi. Akademik kariyer de yapmak istiyorum, yine keman üzerine. Aynı zamanda akademik kariyerimin yanı sıra da orkestra sanatçısı olarak kariyerime devam etmek istiyorum. Hem yurt dışında hem yurt içinde ülkemizi temsil etmek istiyorum. Tabii olabilirse Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Neden olmasın?" diye konuştu.