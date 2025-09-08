Kemalpaşa'nın Kurtuluşu Törenle Kutlandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşu yapıldı. Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Atatürk'ün ilçedeki mücadelesine vurgu yaptı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı Meydanı'ndaki törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, törende Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşundan bir gün önce ilçede konakladığını belirterek, yürüttüğü mücadeleyi anlattı.
Etkinlikte günün anlamına ilişkin şiir okundu.
