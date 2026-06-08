Haberler

İzmir'de öğrencilere yönelik tarım ve doğal yaşam köyü açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilerin doğayla ve sosyal yaşamla yeniden bağ kurmasını hedefleyen tarım ve doğal yaşam köyü açıldı. Proje kapsamında bağımlılıkla mücadele ve tarım eğitimleri verilecek.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilerin doğayla üretimle ve sosyal yaşamla yeniden bağ kurmalarını hedefleyen tarım ve doğal yaşam köyünün açılışı yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurulan köyün açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, şehirleşme ve yeni hayatın getirdiği yaşam tarzının insanları doğadan ve doğallıktan uzaklaştırdığını belirtti.

İnsanların yalnızlaşmaya başladığını ifade eden Elban, doğayla insanlarla olan irtibatın kesilmeye başladığını anlattı.

Elban, insanların yalnız kala kala ya psikolojik olarak kendisini yıpratmaya ya da değişik bağımlılık türlerine meyil etmeye başladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu merkez doğa ile olan irtibatı kopmuş yavrularımızı doğayla tekrar buluşturmaya, tanıştırmaya ve onların streslerini almaya, onları psikolojik olarak da rahatlatmaya yarayacak bir yer olacak. Faydalı uğraşlarla zaman geçirirken, enerjilerini atarken doğayı öğrenecekler. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla sosyalleşerek daha fazla yalnız zaman geçirmekten de kurtulmuş olacaklar."

"Tarım nüfusumuz giderek yaşlanıyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bağımlılığa vurulacak en önemli darbenin mesleki eğitim olduğunu söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirten Kırkpınar, "Tarım nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Aşağı yukarı 55'in üzerinde. Böyle bir projenin öğrencilerimizle birlikte yapılması aslında bizim tarım nüfusumuzun gençleşeceği ya da gençleştirilmek istenmesi anlamına geliyor." dedi.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı da Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü'nün yaklaşık 28 bin 655 metrekarelik bir alan üzerine kurulduğunu ifade ederek, yürütücülüğünü yaptıkları projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanan "Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri" projesi kapsamında, sanayicilerin katkılarıyla hayata geçirildiğini anlattı.

Sarı, yaklaşık 2 bin 700 sanayi çalışanı ve öğrenciye eğitimler verildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafını çevirdik. Büyük bir kısmını okullarımıza bölmeler halinde tahsisledik. Öğrencilerimiz burada yine bir tarım firmamızdan temin ettiğimiz 20 bin salatalık, domates, biber fidelerini kendileri dikti ve bakımlarını yaptı. Bugün hasatlarını yapıyorlar. Bina da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı projelerine ev sahipliği yapmak üzere inşa edildi. Yan tarafımızda bulunan serayı bir tarım firmamız çeşitli uygulamalar ve eğitimler verilmek üzere yaptı. Onun yanında bulunan eğlence parkurunda da öğrenciler eğitim alırken sıkılmasınlar, eğlensinler istedik. Bağımlılıktan uzak dururken tarımı, toprağı öğrensinler istedik ve bu noktaya geldik."

Konuşmaların ardından tarım ve doğal yaşam köyünün açılış kurdelesi kesildi. Vali Elban ve protokol üyeleri bir süre serada ve dikim alanında öğrencilerle sohbet etti.

Köy hakkında

Sosyal rehabilitasyon ve yaşam alanı olan Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü, bağımlılık tehdidi altındaki öğrencilerin doğayla üretimle ve sosyal yaşamla yeniden bağ kurmalarını amaçlıyor.

Merkezde yürütülecek faaliyetlerle öğrencilerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, mesleki becerilerinin geliştirilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve toplumsal hayata aktif katılımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak

Türk siyasi tarihinde bir ilk! Krizin çözümünün tek yolu var
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti