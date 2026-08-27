Kemalpaşa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Armutlu mevkisindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerini saran alevler, park halindeki otomobile sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yeri ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA