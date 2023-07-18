İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asit yüklü tırın dorsesinden farklı renkte oluşan duman sızıntısı paniğe neden oldu. AFAD ekiplerinin ölçümleri sonrası, itfaiye ekipleri oluşan asidik maddeyi bertaraf etti.

Kemalpaşa'da asit yüklü tırda sızıntı paniği

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asit yüklü tırın dorsesinden farklı renkte oluşan duman sızıntısı paniğe neden oldu. AFAD ekiplerinin ölçümleri sonrası, itfaiye ekipleri oluşan asidik maddeyi bertaraf etti.

Olay, Kemalpaşa ilçesi İzmir- Ankara Asfaltı Turgutlu istikametinde meydana geldi. Bornova'dan Aydın'ın Söke ilçesine malzeme götürmek üzere seyreden 35 PK 299 plakalı tır sürücüsü, Taşkahve mevkiine geldiğinde tırın dorsesinden farklı renklerde duman sızıntısı olduğunu fark etti. Sürücü, aracı emniyet şeridine alarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede araçta yüklü hipoklorit asit ile nitrik asidin tepkimesi sonucu sızıntı meydana geldiği tespit edildi.

Asidik madde bertaraf edildi

Yanma ve solunum rahatsızlığı riskine karşı trafik kontrollü olarak verilirken, AFAD ekiplerinin ölçümleri sonrası, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek asidik madde bertaraf edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, trafik, ekiplerin çalışması sonrası yeniden normale döndü.