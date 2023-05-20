Kemalpaşa'da 19 Mayıs coşkusu

Kemalpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs etkinliği coşkuyla tamamlandı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet kazanımlarımızı hiçbir güç gölgeleyemez" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs etkinliği coşkuyla tamamlandı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet kazanımlarımızı hiçbir güç gölgeleyemez" dedi.

Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisleri önünde başlayan organizasyonda çok sayıda Kemalpaşalı, ellerinde meşaleler, Türk Bayrakları, Atatürk posterleri bando takımı ve sloganlar eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın yanı sıra, İzmir Milletvekilimiz Kamil Okyay Sındır, önceki dönem İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İyi Parti Kemalpaşa İlçe Yönetimi, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Kemalpaşalı katıldı.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda son bulan yürüyüşün ardından, gençler Yiğit&Kirli Müzik Grubu eşliğinde doyasıya eğlendi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Programda Kemalpaşalı vatandaşlara hitap eden Başkan Rıdvan Karakayalı, "Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet kazanımlarımızı hiçbir güç gölgeleyemez. Bunun en net göstergesi bugün bu alanı dolduran yüzlerce Kemalpaşalıdır. Hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte çok kısa bir süre içerisinde göreceğiz ki, her şey çok güzel olacak." dedi.

"O YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR"

19 Mayıs 1019 tarihinde Samsun'da başlayan bağımsızlık yürüyüşünün sürdüğünü belirten İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Samsun'da yakılan meşale bugün Kemalpaşa'da yanmaya devam ediyor. O büyük bağımsızlık yürüyüşü kesintisiz sürüyor ve sürecek. Sizler var oldukça, Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Tüm halkımızın bu büyük bayramını tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum" dedi.