Kemal Yazıcıoğlu, Babası'nın Makam Aracında Duygusal Anlar Yaşadı

Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun valilik yaptığı kenti gezen Başkan Yazıcıoğlu, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un da yer aldığı ziyarette Vali Aydoğdu, Yazıcıoğlu'na sürpriz yaptı. Yazıcıoğlu'na yıllar önce yaşadığı Valilik Konağı'nı gezdiren Aydoğdu, merhum Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam aracını da garajdan çıkardı. Aracın sürücü koltuğunu oturan Yazıcıoğlu, Vali Aydoğdu ve Başkan Aksun'la kısa bir şehir turu yaptı. Duygulu anlar yaşayan Yazıcıoğlu, "Bunu bir sefer kulandım, çevreyi şöyle bir dolaştım. Babam duymuş, bayağı sinirlendi, azarladı beni" dedi. Şehir turu sonrası Başkan Yazıcıoğlu, sürprizi için Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel