Kılıçdaroğlu'nun 'Şehir Buluşmaları' İzmir'le başlıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tematik "Şehir Buluşmaları" programına 2 Eylül Çarşamba günü İzmir ziyaretiyle başlayacak. Tematik buluşmaların her ay en az bir ilde yapılması planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tematik "Şehir Buluşmaları" programlarına başlıyor. "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye için Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla düzenlenecek "Şehir Buluşmaları" programları kapsamında Kılıçdaroğlu, her ay en az bir ili ziyaret edecek.

İLK ZİYARET İZMİR'E

Program kapsamında Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyareti İzmir'e olacak. 2 Eylül Çarşamba günü İzmir Suat Taşer Gösteri Merkezi'nde yapılacak etkinlikte Kılıçdaroğlu, adalet arayışındaki mağdur ailelerle bir araya gelerek, ailelerin sorun ve talepleri dinleyecek.

Kaynak: ANKA