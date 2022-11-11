Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kolivar Ailesi'ne 'Geçmiş Olsun' Telefonu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir programda "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, Kerem Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklandı.

"EKMEĞİN SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Cihan Kolivar, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.

"SİLİVRİ SOĞUK DEĞİL, KALORİFERLER YANIYOR"

Kolivar'ın avukatı ise Evrensel'den Meltem Akyol'a konuştu. Avukat Tugay Bek, Kolivar'ın "Ben sadece kendi milletime değil hiçbir millete aptal demem. Benim üzerimden gündem değiştirdiklerini düşünüyorum. Benden önce tutuklanan insanlar da haksız yere tutuklandı, tweet attığı, konuştuğu, şarkı söylediği için. Ben de bu hukuksuzluk silsilenin bir parçası oldum. Ama kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor" dediğini aktardı.