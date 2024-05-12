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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Anneler Günü Mesajı: "Evladını Toprağa Vermiş Bütün Annelerimizin Anneler Günü'nü Kutluyorum"

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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nü kutladığı mesajında, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere depremzede annelerimizin, Cumartesi Annelerimizin, Gülsüm Elvan'ın, Ayşe Ateş'in, Emine Şenyaşar'ın, Mısra Öz'ün ve evladını toprağa vermiş bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nü kutladığı mesajında, "Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere depremzede annelerimizin, Cumartesi Annelerimizin, Gülsüm Elvan'ın, Ayşe Ateş'in, Emine Şenyaşar'ın, Mısra Öz'ün ve evladını toprağa vermiş bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere depremzede annelerimizin, Cumartesi Anneleri'mizin, Gülsüm Elvan'ın, Ayşe Ateş'in, Emine Şenyaşar'ın, Mısra Öz'ün ve evladını toprağa vermiş bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Emeğin, alınterinin, üretimin, vefanın, sevginin timsali bütün kadınlarımızın Anneler Günü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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