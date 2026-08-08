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Kılıçdaroğlu, Yeni Gençlik Kolları Yönetimini Kabul Etti

Kılıçdaroğlu, Yeni Gençlik Kolları Yönetimini Kabul Etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, gençlik kollarının yeni dönem çalışmaları ve parti içindeki rolleri ele alındı; Kılıçdaroğlu, yeni yönetime başarılar diledi. Buluşma, parti gençlik yapılanmasının dinamiklerini güçlendirme amacı taşıdığı vurgulandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Gençlik Kolları yönetimini kabul etti.

Görüşmede, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA
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