Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin basın biriminde çalışan Alp Eren Kaya ile Alev Yılmaz’ın düğününe katıldı ve çiftin nikah şahitliğini yaptı. “Evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle” diyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Alev Yılmaz’a verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin basın biriminde çalışan Alp Eren Kaya ile Alev Yılmaz'ın düğününe katıldı ve çiftin nikah şahitliğini yaptı. "Evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle" diyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Alev Yılmaz'a verdi.

CHP'nin basın biriminde görev yapan Alp Eren Kaya ile Alev Yılmaz, bugün dünya evine girdi. Kaya ve Yılmaz'ın Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki düğüne, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini, Kemal Kılıçdaroğlu, Mahsur Yavaş, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Gökhan Bulut ve Demet Akça yaptı. Nikahı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kaydı.

Evlilik cüzdanını çifte Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti. Kılıçdaroğlu, "Aile birlikteliği gerçekten çok önemli. Arada tartışacaksınız, her evlilikte olduğu gibi. Ama sakın ola ki birbirinize olan saygıyı asla unutmayın" dedi. "Evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle" diyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Alev Yılmaz'a verdi.