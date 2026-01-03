Haberler

Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Güncelleme:
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 175 santimetreye ulaşmasıyla birlikte kayak sezonu açıldı. Merkeze gelen ziyaretçiler, çam ormanları arasında eğlenceli bir şekilde kayak yapma imkanı buldu.

KARABÜK'teki kış turizmi bölgesi Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 175 santimetreye ulaşmasıyla kayak sezonu başladı. Kar yağışının etkili olması ve sezonun açılmasıyla birlikte pistlerde kayak keyfi yapmak isteyenler merkeze akın etti. Çam ormanları arasındaki kayak merkezine gelenler, kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

