Keltepe, beyaza büründü
Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezi, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüyle kaplandı. Kayak sezonunun ocak ayında açılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel