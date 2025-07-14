Kelkit Çayı'nda Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 56 yaşındaki Cevriye Çakır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarla köprüye çıkarılan kadının sağlık durumu iyi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda sular yükselince mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren 56 yaşındaki Cevriye Çakır, suların aniden yükselmesiyle Karayaka köprüsü ayaklarında mahsur kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sudan yüzerek köprü ayaklarına ulaşan itfaiye ekipleri, kadını halat yardımıyla yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüye çıkardı.
Emniyet ekipleri de güvenlik nedeniyle köprüdeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansta tedavi edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.