KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın İstanbul'daki kabrini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Akgün, yönetim kurulu üyeleri ve TÜGVA İstanbul temsilcileri, Tenzile Erdoğan'ın kabri başında dua etti.

Ziyarette konuşan Çiğdem Erdoğan, "Bugün burada, yüreğimizde tarifsiz bir sevgi ve saygıyla, Tenzile annemizin kabrinin başında bir aradayız. Yüreği evlat sevgisiyle çarpan, duası her daim evladının yolunu aydınlatan bir anne. Senin yetiştirdiğin evlat, senin dualarınla, senin sevginle büyüdü Tenzile anne. Dünya üzerindeki mazlumların, mağdurların umudu oldu. Kimsesizlerin kimsesi, zalimlerin korkulu rüyası oldu. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun Tenzile anne." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İslam'da annelerin kutsal bir yere sahip olduğunu belirterek, "Cennet annelerin ayakları altındadır anlayışını rehber edinen dinin mensuplarıyız. Annelerimiz bizim için kutsaldır, onların değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bu yüzden, annelerimize edilen hakaretlerin her zaman karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ahirete irtihal eden tüm anneleri rahmetle andığını belirten Erdoğan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.