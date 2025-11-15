Kedinin Ezan Okuyan İmam Üzerindeki Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ezan okuyan imamın üzerine tırmanan kedi, sosyal medyada ilgiyle karşılandı. İmam Furkan Abay'ın ezan okurken yaşadığı bu anlar kaydedildi ve paylaşıldı.
Ovacık köyü Doğruca Mahalle Camisi'nde imamlık yapan Furkan Abay, ikindi ezanını okumaya başladığı anda bir kedi üstüne tırmanmaya başladı.
Kedi, ezan süresince Abay'ın kolu ve boynu arasında dolaştı.
Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel