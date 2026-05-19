Keçiörengücü'nün 16 Yaşındaki Futbolcusu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü'nün 16 yaş altı futbolcusu Abdullah Sultanoğlu, Çubuk ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek ailesine başsağlığı diledi.

ANKARA Keçiörengücü Spor Kulübü'nde alt yapıda forma giyen futbolcu Abdullah Sultanoğlu (16), Çubuk ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Mayıs'ta Cumhuriyet Mahallesi Stat Caddesi'nde meydana geldi. Ankara Keçiörengücü 16 yaş altı futbolcusu Abdullah Sultanoğlu, motosikletle giderken kaza geçirdi. Sultanoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Sultanoğlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü, altyapı futbolcusunun vefatını sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Futbol Akademi 16 yaş altı takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
