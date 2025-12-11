Keçiören Belediyesinin "Deniz Dünyası" tesisindeki 2 timsahın gut ve diğer hastalıklardan öldüğü belirlendi

Keçiören Belediyesi bünyesindeki Deniz Dünyası tesisinde bulunan 2 timsahın, yapılan incelemeler sonucunda gut, diğer hastalıklar ve yaş durumu nedeniyle öldükleri belirlendi.

Keçiören Belediyesi, Deniz Dünyası tesisindeki çalışmalar ve burada bulunan iki timsahın ölüm nedenine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Deniz Dünyası'nın 2010'da hizmete açıldığı anımsatılan açıklamada, tesiste bugüne kadar büyük bir bakım ve onarım çalışması yapılmadığı iddia edildi.

Tesiste bu nedenle gezi alanının üzerinden geçen demir boruların zaman içerisinde deformasyona uğradığı ve bu durumun güvenlik riski oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Mal ve can kaybını ciddi derecede tehlikeye sokan bütün bu olumsuzluklar göz önüne alınarak Deniz Dünyası Şubat 2025'te detaylı bakım onarım çalışması için ziyarete kapatılmıştır. 2026'nın ilk çeyreğinde bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla güvenli hale gelecek olan tesisimiz tekrardan ziyarete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, birkaç hafta arayla ölen 24 yaşındaki iki timsahın ölüm nedenlerine ilişkin de bilgi verildi.

Söz konusu timsahlardan birine ölüm nedenini saptamak amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından otopsi yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tesis içerisinde bulunan 24 yaşındaki timsahın yaklaşık 5 yıldır bakımı belediyemiz personeli tarafından devam ettirilmiştir. Timsahın ölüm nedeni Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından otopsi yapılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede timsahla ilgili yaş, viseral gut, böbreklerde ve akciğerlerde kristal benzeri birikimler, multifokal granulomatöz hepatit, otolitik ve putrefaktif değişiklikler olarak patoloji raporu düzenlenmiştir. Ondan bir süre sonra vefat eden diğer timsahın da benzer sebeple öldüğü uzman veteriner hekim tarafından bildirilmiştir.

Ayrıca tadilat süresince işlem gören tek akvaryum alanı tünel akvaryumdur. Bu akvaryumun içindeki canlılar aynı yaşam koşullarını sağlayan başka akvaryum alanlarına alınmıştır."

"Bakımsızlıktan öldüler"

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise AK Parti döneminde ilçeye kazandırılan sembol niteliğindeki hizmetlerin birer birer sonlandırıldığını, bunlardan biri olan Deniz Dünyası tesisinin de adeta çürümeye terk edildiğini aktardı.

Deniz Dünyası'ndaki iki timsah ve balıkların bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddiasında bulunan Altınok, "Akvaryum bölümünde binlerce balık öldü. Köpekbalıkları, okyanus balıkları vardı ama bakmadıkları için orada binlerce balık öldü. Kapattılar orayı, personeli dağıttılar, lağvettiler. Timsahların da ölüm nedeni budur, bakamadıkları, bakımlarını yapmadıkları için öldüler." diye konuştu.

Tatlı su timsahlarının 50 yıl, diğer timsahların da yaklaşık 125 yıla kadar yaşayabildiğini, söz konusu timsahın genç bir yaşta öldüğünü vurgulayan Altınok, "Bizler zamanında o tesisin bakımlarını yaptık, pırıl pırıldı. Akvaryumu binlerce insan ziyaret ediyordu. Bunların hiçbiri mazeret değil, sonuçta orada balıklar, timsahlar bakımsızlıktan öldü. Bu ve diğer hayvanların vebalinin hesabı ilgili merciler tarafından sorulmalı." dedi.