Haberler

Keçiören'de otomobil elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı, sürücü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan sürücüye otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak Betül Sayan Kaya sözleri
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! CHP'li belediye başkanı gözaltında
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın