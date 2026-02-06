Haberler

Başkentte bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 katlı bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi. Olayda binada hasar meydana geldi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuşçağız Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
