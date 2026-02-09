Haberler

Ankara'da annesini, kızını ve eşini öldüren zanlı intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 35 yaşındaki Recep C., annesi, 8 yaşındaki kızı ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olaya ilişkin detaylar ve cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü bildirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesini, 8 yaşındaki kızını ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde Recep C. (35), annesi Azize C. (57) ile kızı Azra C.'yi (8) tabancayla vurarak öldürdü.

Cesetleri, 35 ASA 769 plakalı otomobilin bagajına koyan Recep C., daha sonra boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur C.'nin ikamet ettiği eve geldi.

Kargocu kılığında kapıyı çalıp eşini de öldüren zanlı, aynı tabanca ile intihar etti.

Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
