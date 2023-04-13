Keçiören Belediye Başkanı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı için Erdoğan'a teşekkür etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız ulaşım imkanı sağlayacak AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız ulaşım imkanı sağlayacak AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı yapıldı. Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Açılış sonrası metronun vatman koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk sürüşü gerçekleştirdi. İlk sürüş turuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurdele kesilerek açılışı yapılan metro hattının Keçiören'e ve Ankara'ya hayırlı olmasını dileyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "AKM-GAR-KIZILAY Keçiören bağlantılı metromuz Keçiören'imize, Ankara'mıza hayırlı olsun. Bu hizmetten dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.