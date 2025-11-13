Keban Kaymakamı Furkan Atalık'tan Ağın İlçesine Ziyaret

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Ağın ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaymakam Atalık, Ağın Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Şeref Çakar ile görüştü.

Daha sonra berberinde Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Çakar, Keban Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Özsoy, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren leblebi üretim tesisine geçen Atalık, badem kırma, işleme ve paketleme makineleri, tohum eleme ünitelerinde incelemelerde bulundu.