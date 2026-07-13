Keban'da aşure etkinliği
Elazığ'ın Keban ilçesi Taşkesen köyünde, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile muhtarlık tarafından organize edilen aşure etkinliğinde katılımcılara aşure ikram edildi. Muhtar Vedat Daşcan, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Elazığ'ın Keban ilçesi Taşkesen köyünde aşure etkinliği düzenlendi.
Taşkesen Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile muhtarlık tarafından organize edilen etkinlikte, hazırlanan aşure katılımcılara dağıtıldı.
Taşkesen köyü muhtarı Vedat Daşcan, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinlikte emeği bulunanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan