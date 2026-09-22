Keban'da taşımalı öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre ile yemekte buluştu

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Eğitim İlçe Müdürü Ferhat Emre, taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezine gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Emre ve Şube Müdürü İbrahim Çetin taşımalı eğitim kapsamında ilçeye gelen öğrencilerle Keban Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi Yemekhanesinde öğrencileri ziyaret etti.

Öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Emre, onlarla sohbet etti.

Kaynak: AA