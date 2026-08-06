Haberler

Elazığ'da Otluk Yangını Söndürüldü, 500 Dekar Zarar

Elazığ'da Otluk Yangını Söndürüldü, 500 Dekar Zarar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alan ve merada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alan ve merada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Çalık köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle meraya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar mera alanı zarar gördü.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti

Kanlı pusu! Kendisini reddeden evli öğretmeni okulda katletti
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Hastaneye yetişemedi! Bebeğini motosiklet üzerinde dünyaya getirdi

Hastane önünde akılalmaz görüntü! Ekipler soluğu yanında aldı
500 tam puan alan LGS birincisi Umut ilk tercihine yerleşti

500 tam puan alan Umut'un tercihi belli oldu
ABD'de Salmonella salgını 27 eyalete yayıldı

Salmonella alarmı büyüyor: Salgın 27 eyalete yayıldı
Dansçı kendini kaybetti! Masadan atladı, yerlere vurdu

Dansçı kendinden geçti! Masadan atladı, kendini yerlere vurdu