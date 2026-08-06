Elazığ'da Otluk Yangını Söndürüldü, 500 Dekar Zarar

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alan ve merada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Çalık köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle meraya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar mera alanı zarar gördü.

Kaynak: AA