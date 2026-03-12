Keban'da öğrenciler ve öğretmenler iftarda buluştu
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Musa Coşkun Ortaokulu öğretmenleri ve 8. sınıf öğrencileri, LGS sınavı öncesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Keban Barajı Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Tesislerinde düzenlenen iftar programında, Musa Coşkun Ortaokulu'nda Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri buluştu.
Programa, Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Yaşar Bakır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan