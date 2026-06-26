Haberler

Keban'da müzik atölyesinin açılışı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir firmanın desteğiyle oluşturulan müzik atölyesinin açılışı törenle yapıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Furkan Atalık, atölyenin öğrencilerin müzikle bağ kurmasını sağlayacağını belirtti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir firmanın desteğiyle oluşturulan müzik atölyesinin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Furkan Atalık, törende yaptığı konuşmada, müzik atölyesinin hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin müziğin evrensel diliyle bağ kurmalarını sağlamak ve yeteneklerini en güzel şekilde sağlayabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla atölyenin açıldığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre de okulları sosyal kültürel faaliyetlerin yapıldığı, resim, sanat, edebiyat, müzik alanında bir takım becerilerin de kazandığı yapılar olarak düşündüklerini belirterek, katkı ve desteklerinden dolayı Kaymakam Atalık ve firmaya teşekkür etti.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Mehmet Yıldız ise atölye ile eğitime katkı sundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Atölyenin açılışı yapıldıktan sonra müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Törene, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Kıdemli Başçavuş Vekili Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, İlçe Tapu Müdürü Alaeddin Yararlı, İlçe Müftüsü Samet Çiçen, Keban Çok Programlı Lisesi Müdürü Gökhan Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında 'anne bakımı' krizi! Jandarmalık oldular

CHP'li eski vekilin ailesinde kriz! Kardeşiyle jandarmalık oldu
Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takan kişi tanıdık çıktı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin'den NATO'yu alarma geçiren hazırlık! Hedefinde 4 ülke var
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde

"Para var huzur var" dedirten görüntü! 90 dakikaya servet döktü