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Keban'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

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Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğü, Muharrem ayı nedeniyle Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde düzenlediği programda cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıttı. Programa kaymakam, belediye başkanı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlçe Müftülüğü Muharrem ayının manevi ikliminde, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde aşere programı düzenledi.

Programda, cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Daha sonra cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Kıdemli Başçavuş Vekili Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, İlçe Tapu Müdürü Alaeddin Yararlı ve İlçe Müftüsü Samet Çiçen katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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