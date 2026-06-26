Haberler

Keban'da öğrenciler karne alarak tatile girdi

Keban'da öğrenciler karne alarak tatile girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle düzenlenen törende öğrencilere karneleri verildi. Kaymakam Furkan Atalık, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Atalık, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayıp karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerinizle güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum." dedi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Kıdemli Başçavuş Vekili Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, Keban Çok Programlı Lisesi Müdürü Gökhan Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar

Bir ailenin göz göre göre ölümünde sanıklara istenen ceza belli oldu
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Hangi partinin kaç vekili var? TBMM'deki sandalye dağılımı değişti
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama

DEM Parti'nin kalesinde zılgıtlarla karşılandı
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi