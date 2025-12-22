Keban'da kan bağışı kampanyası
Elazığ'ın Keban ilçesinde 'Kan bağışı hayat kurtarır' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında, 33 kişi kan bağışında bulundu. Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi'nin organize ettiği etkinlikte, vatandaşlar sağlık kontrolünün ardından kan verdiler.
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan mobil kan bağışı otobüsüne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından kan bağışında bulundu.
İlçede 33 kişi kan bağışında bulundu.
Merkezde görevli doktor Yasemin Gürevin, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.
