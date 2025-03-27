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Keban'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Yılda bir kez halka sunulan bu kutsal emanet, vatandaşları duygulandırdı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi külliyesine emanet edilen Sakal-ı Şerif, 231 yıldır, yılda bir kez muhafaza edildiği sandukadan çıkarılarak ziyarete açılıyor.

Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için kent merkezi, Ağın ilçesi ile Malatya'nın Arapgir ve Arguvan ilçelerinden vatandaşlar ilçeye geldi.

Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Teravih namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyareti tamamlayan vatandaşlara cami çıkışında şerbet ve lokum ikram edildi

Kadir Gecesi'nde erkekler için ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, yarın ikindi namazına kadar kadınların ziyareti için açık bulunuyor.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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