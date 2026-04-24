Keban'da Erasmus Projesi kapsamında mesleki çalışmalar incelendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Erasmus Projesi kapsamında Litvanya'dan gelen ekip, mesleki çalışmalarda incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Litvanya ekibi, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde mesleki çalışmaları yerinde gözlemleyerek, ilçeyi gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre şunları kaydetti:

"Erasmus Projesi kapsamında Litvanya'dan gelen misafirlerimiz ilçemizi ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle tanışıp güzel vakit geçirdiler. Litvanya ekibi okulumuzdaki mesleki çalışmaları yerinde gözlemleyerek tecrübe aktarımı imkanı buldu."